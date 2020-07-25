Дарья Клишина похвасталась фото в купальнике с водопада

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новое фото. Легкоатлетка, одетая в купальник, сидит на камнях одного из американских водопадов.



«План на субботу — наблюдать за притягательной красотой водопадов», — подписала снимок Клишина.

Фото доступно в «инстаграме» Клишиной.



Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).



Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.



Лучший результат спортсменки – 7,05 м – был показан в 2011 году на чемпионате Европы среди молодёжи.