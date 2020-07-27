Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев с юмором отреагировал на вызов Тейлора
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на вызов американца Дэвида Тейлора.
«Нормально ты замахнулся, парень. Кушай, тренируйся. Может, осенью увидимся», — написал Садулаев.
Посмотреть фотографию можно на странице Абдулрашида Садулаева в "Инстаграме".
Вчера, 26 июля, американец бросил вызов Садулаеву на своей странице в "Инстаграме".
Спортсмены выступают в разных весовых категориях. Дэвид Тейлор — чемпион мира по борьбе в категории до 86 кг, а также победитель Панамериканских игр. Садулаев становился чемпионом мира и Европы, а также завоевал золотую медаль Олимпийских игр в категории до 86 кг, однако сейчас борется в категории до 97 кг.
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