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«Ты что в отпуске, что на работе тренируешься больше меня». Устюгов оценил видео Легкова

«Ты что в отпуске, что на работе тренируешься больше меня». Устюгов оценил видео Легкова
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал новую публикацию в «инстаграме» олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова. Ранее Легков показал, как проводит отпуск. Спортсмен выложил видео с пробежки.

«Сань, ты что в отпуске, что на работе тренируешься больше меня», — написал Устюгов.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Легкова.

Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/2017. Минувший сезон в лыжных гонках был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторы не смогли провести заключительные этапы, которые должны были состояться в США и Канаде.

Устюгов в настоящее время находится на сборах национальной команды, которые проходят в Чайковском.

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