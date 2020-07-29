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Матыцин и Поздняков возглавили штаб по контролю за подготовкой сборных России к ОИ

Матыцин и Поздняков возглавили штаб по контролю за подготовкой сборных России к ОИ
Другие / Прочие виды спорта 0

Министерство спорта Российской Федерации внесло изменения в принцип организации работы штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд России для участия в Олимпийских играх и утвердило обновлённый состав штаба. Руководить работой совместно будут министр спорта Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Данное решение направлено на усиление взаимодействия между Министерством спорта и ОКР, повышение оперативности и эффективности выполнения задач, связанных с подготовкой спортсменов олимпийского уровня», — говорится в сообщении пресс-службы Минспорта России.

Штаб входит в трёхуровневую систему органов управления и контроля подготовки сборных команд России к Олимпийским играм. Его основными функциями являются контроль выполнения программных документов, а также координация деятельности и обеспечение согласованных действий органов власти и спортивных организаций – участников подготовки спортивных сборных команд страны к Олимпийским играм.

Ближайшее заседание штаба состоится 30 июля, на нём будут рассмотрены вопросы подготовки олимпийских сборных команд России с учётом текущей эпидемиологической обстановки.

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