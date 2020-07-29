Свидлер сыграет с Карлсеном, Непомнящий — с Гири в полуфинале Legends of Chess

Российские гроссмейстеры Ян Непомнящий и Пётр Свидлер вышли в полуфинал шахматного онлайн-турнира Legends of Chess по итогам девяти туров отборочной стадии. Их соперниками в матчах за выход в финал станут соответственно голландец Аниш Гири и норвежец Магнус Карлсен.
В заключительном, девятом туре предварительного этапа Карлсен выиграл у россиянина Владимира Крамника со счётом 3:1. Непомнящий белыми фигурами в «армагеддоне» проиграл израильтянину Борису Гельфанду — 2:3, Гири нанёс поражение Свидлеру — 2,5:1,5.
В итоге круговой турнир выиграл Карлсен, набравший 25 очков, вторым финишировал Непомнящий (20). Третьим стал Гири (18), четвёртым – Свидлер (14). Все четверо вышли в полуфинал.
Полуфиналы начнутся в пятницу, 31 июля, и будут вестись до двух побед в матчах.
Legends of Chess — четвёртый турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого и третьего турниров стал норвежец, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.
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