Главный тренер сборной России по гандболу Мартин расторг контракт с «Ростовом-Дон»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин досрочно расторг контракт с «Ростовом-Дон», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
«Для меня это было сложное решение. Я провёл два замечательных сезона с этой командой. Была проделана большая работа, были большие победы. В «Ростове-Дон» я чувствовал себя очень хорошо. Единственная причина, по которой я покидаю команду, — это желание быть рядом с моей семьёй, с детьми, по которым я очень скучаю. В жизни есть важные вещи, ради которых приходится принимать непростые решения», — прокомментировал Мартин.
Специалист возглавил «Ростов-Дон» в 2018 году. Под руководством Мартина клуб дважды становился чемпионом России, победителем национального Кубка, а также серебряным призёром Лиги чемпионов.
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