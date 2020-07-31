Дарья Клишина: если я приношу результат для своей страны, то нет разницы, где тренируюсь

Двукратная чемпионка Европы в помещении и вице-чемпионка мира по лёгкой атлетике Дарья Клишина, специализирующаяся в прыжках в длину, выразила надежду, что ей удастся выступить на Олимпиаде в Токио. Клишина был единственной российской легкоатлеткой, допущенной к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«На данный момент так сложилось, что у меня тренер американец, я базируюсь в Америке. Если я приношу результат для своей страны, то нет разницы, где я тренируюсь. Самое большое в Дуайте — это его энергетика, потому что даже на тренировке я иногда не могу взять какой-то вес без него, а вместе с ним всё выходит. Это именно энергетика положительная от тренера, которая заряжает тебя. От него это прёт.

Иногда травма заходит в агрессивную фазу, иногда в более-менее спящую, но с 2008 года я с этим живу. Прихожу на тренировку, борюсь с этим на тренировке и ещё какое-то время после неё, потому что если я не восстановлю его после сегодняшнего занятия, то не смогу выйти на тренировку на следующий день. Я очень терпеливый человек, и болевой порог у меня высокий, но иногда ахилл болит очень сильно. Периодически у меня загорается красная лампочка. Бывают ситуации, когда надо остановиться, чтобы не сделать хуже.

Я решила, что буду на этой Олимпиаде в Токио. Ради этого я работаю над своим здоровьем, у меня есть цель. Если мне дадут шанс, то я воплощу его в жизнь.

Все видят и понимают, что за последние пять лет ситуация находится в критической точке. Сейчас хуже, чем было пять лет назад. Нет тех людей, которые могли бы на равных вести переговоры. Чтобы кто-то мог также продавить ситуацию в нашу сторону», — приводит слова Клишиной «Матч ТВ».