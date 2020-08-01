Гири и Непомнящий определят финалиста Legends of Chess в третьем полуфинале

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал первым финалистом онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess, дважды досрочно обыграв в полуфинальных матчах россиянина Петра Свидлера с одинаковым счётом 2,5:0,5. По регламенту все встречи состоят из четырёх партий, но Карлсену для победы над Свидлером оба раза хватило трёх поединков.
В другом полуфинале Аниш Гири из Нидерландов сравнял счёт в противостоянии с россиянином Яном Непомнящим. Если накануне Гири уступил сопернику со счётом 0,5:2,5, то в субботу для выявления победителя потребовался «армагеддон»: Гири, играя черными фигурами, одержал победу. Сильнейший в этой паре будет определён в третьем полуфинальном матче в воскресенье, 2 августа.
Legends of Chess — четвёртый турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого и третьего турниров стал сам норвежец, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.
- 1 августа 2020
-
22:10
-
18:12
-
17:40
-
13:11
-
12:36
-
10:54
- 31 июля 2020
-
21:52
-
20:44
-
18:58
-
18:40
-
18:29
-
14:21
-
13:26
-
11:32
-
11:20
-
09:44
-
09:17
- 30 июля 2020
-
22:39
-
21:38
-
21:04
-
19:31
-
19:08
-
18:51
-
15:03
-
14:33
-
14:24
-
13:43
-
11:20
-
10:49
-
09:56
-
09:46
- 29 июля 2020
-
23:39
-
22:26
-
20:28
-
20:11