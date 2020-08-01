Гири и Непомнящий определят финалиста Legends of Chess в третьем полуфинале

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал первым финалистом онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess, дважды досрочно обыграв в полуфинальных матчах россиянина Петра Свидлера с одинаковым счётом 2,5:0,5. По регламенту все встречи состоят из четырёх партий, но Карлсену для победы над Свидлером оба раза хватило трёх поединков.

В другом полуфинале Аниш Гири из Нидерландов сравнял счёт в противостоянии с россиянином Яном Непомнящим. Если накануне Гири уступил сопернику со счётом 0,5:2,5, то в субботу для выявления победителя потребовался «армагеддон»: Гири, играя черными фигурами, одержал победу. Сильнейший в этой паре будет определён в третьем полуфинальном матче в воскресенье, 2 августа.

Legends of Chess — четвёртый турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого и третьего турниров стал сам норвежец, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.