Организаторы начали продажу билетов на лыжный ЧМ-2021 так, чтобы их можно было вернуть

Организаторы чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе рассчитывают, что, несмотря на пандемию коронавируса, турнир состоится. Несмотря на все неопределённости, они уже разослали приглашения командам и начали продажу билетов.
«Возможно, мы были ещё большими оптимистами до начала лета, чем сейчас, когда постоянно появляются сообщения о новой вспышке. Это очень сложно. Неопределённость буде существовать не только до старта сезона, но и до начала чемпионата мира», — приводит слова президента норвежской лыжной федерации, члена совета директоров FIS Эрика Рёсте Aftenposten.
На чемпионат мира уже продано 25 тыс. билетов. Все они являются именными и с указанием адреса покупателя. Организаторы готовы к тому, что ситуация может измениться, и гонки придётся провести без публики. Стоимость билетов в этом случае будет возмещена.
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