«Ничего лишнего». Юлия Ефимова показала новое фото с отдыха

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка сидит спиной к камере и смотрит на море.

«Ничего лишнего», — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

28-летняя Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Ранее Юлия Ефимова похвасталась фотографией в роскошном белом наряде.