«Ничего лишнего». Юлия Ефимова показала новое фото с отдыха
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка сидит спиной к камере и смотрит на море.
«Ничего лишнего», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
28-летняя Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
Ранее Юлия Ефимова похвасталась фотографией в роскошном белом наряде.
Юлия Ефимова показала фото в роскошном белом наряде
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