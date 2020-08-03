Непомнящий проиграл Карлсену в первом матче финала Legends of Chess

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в первом матче финала онлайн-турнира по быстрым шахматам Legends of Chess. Действующий чемпион мира одержал победу со счётом 4:2. Четыре основные партии не выявили победителя. Первую партию выиграл Карлсен, во второй была зафиксирована ничья, в третьей победа досталась Непомнящему, четвёртая вновь завершилась миром. После этого Карлсен выиграл две партии на тай-брейке.

Второй матч финала пройдет во вторник, 4 августа. Финал проходит до двух побед в матчах одного из шахматистов.

Legends of Chess — четвёртый турнир в шахматном туре, организованном норвежцем. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.