Губерниев: я бы не стал требовать отставки Гануса, но, может, спорту тоже нужно обнуление

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги заседания наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На заседании наблюдательный совет выразил вотум недоверия главе РУСАДА Юрию Ганусу. Набсовет рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса.



«Ганус производил положительное впечатление. Но сейчас это вылилось в какую-то войну, которая опасна для репутации российского спорта. Может, нам тоже нужно обнуление, чтобы отвести танки назад. Но сейчас это осложняет россиийский спорт со всех точек зрения.



Данные аудита интересны. Нужно понять, насколько это соответствует истине. Мы сейчас — как на пороховой бочке, нам нужно восстанавливать репутацию, а тут такое. Не стал бы требовать отставки Гануса, но ситуация неприятная. Всё это весьма тревожно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



56-летний Ганус был утверждён генеральным директором РУСАДА 31 августа 2017 года. Напомним, в одном из телеграм-каналов появились обвинения в адрес Гануса и его сотрудников в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств. Речь шла о 110 млн рублей, якобы присвоенных Ганусом в 2018–2019 годах. Помимо этого его обвинили в фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за совмещение и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков.