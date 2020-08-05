Велогонщик из Нидерландов находится в коме после чудовищного завала на финише Тура Польши

Серьёзнейшие травмы получил нидерландский велогонщик Deceuninck-QuickStep Фабио Якобсен в результате столкновения с Диланом Груневегеном из Jumbo-Visma на финише Тура Польши.



В борьбе за победу Груневеген прижал Якобсена к барьеру и тот на полной скорости вылетел за пределы трассы. После столкновения с болельщиками и фотографом Фабио был экстренно госпитализирован. Как сообщает Sport, Фабио находится в тяжёлом состоянии — велогонщик потерял много крови, вследствие чего впал в кому.

Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Груневеген, выигравший этап, был дисквалифицирован постфактум — победа перешла к Якобсену.



Год назад, 5 августа, на третьем этапе Тура Польши — 2019 скончался 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт. Упав во время прохождения дистанции, он скончался в больнице, не приходя в сознание.