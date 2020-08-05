Велогонщик из Нидерландов находится в коме после чудовищного завала на финише Тура Польши

Серьёзнейшие травмы получил нидерландский велогонщик Deceuninck-QuickStep Фабио Якобсен в результате столкновения с Диланом Груневегеном из Jumbo-Visma на финише Тура Польши.
В борьбе за победу Груневеген прижал Якобсена к барьеру и тот на полной скорости вылетел за пределы трассы. После столкновения с болельщиками и фотографом Фабио был экстренно госпитализирован. Как сообщает Sport, Фабио находится в тяжёлом состоянии — велогонщик потерял много крови, вследствие чего впал в кому.
Фото: скриншот из видео
Фото: скриншот из видео
Фото: скриншот из видео
Груневеген, выигравший этап, был дисквалифицирован постфактум — победа перешла к Якобсену.
Год назад, 5 августа, на третьем этапе Тура Польши — 2019 скончался 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт. Упав во время прохождения дистанции, он скончался в больнице, не приходя в сознание.
- 5 августа 2020
-
23:21
-
22:27
-
21:35
-
21:22
-
18:07
-
16:56
-
16:17
-
15:23
-
10:25
-
09:08
-
00:31
- 4 августа 2020
-
23:08
-
22:24
-
17:42
-
13:20
-
10:41
-
09:25
-
09:02
- 3 августа 2020
-
21:46
-
20:49
-
18:45
-
15:37
-
14:19
-
11:57
-
11:38
-
10:40
-
09:19
-
09:16
- 2 августа 2020
-
23:49
-
22:27
-
21:23
-
20:28
-
19:32
-
18:29
-
17:31