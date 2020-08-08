В Ингушетии опровергли слухи о гибели в ходе спецоперации чемпиона Азии по борьбе
Спортивный клуб «Кушт» из Ингушетии выступил с официальным заявлением. В нём опровергнута информация о гибели борца вольного стиля чемпиона Азии Муслима Евлоева.
Сообщалось, что Евлоев был уничтожен в ходе контртеррористической операции, проходившей в республике. СМИ утверждали, что в Малгобекском районе силовики в ходе перестрелки застрелили двух преступников, засевших в частных домах. Сообщалось, что бандиты планировали провести террористические акты в Ингушетии.
«СМИ распространили новость, что вчера в ходе спецоперации в Назрани был убит наш борец вольного стиля Муслим Евлоев… Хотелось бы пояснить, что информация не соответствует действительности, среди убитых вчера Муслима Евлоева не было», — говорится в «инстаграме» клуба.
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