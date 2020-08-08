Олимпийский чемпион Кипруто заразился коронавирусом
Олимпийский чемпион в беге на 3000 метров с препятствиями кенийский легкоатлет Консеслус Кипруто заразился коронавирусом. 25-летний стайер должен был принять участие в первом этапе серии «Бриллиантовая лига», который пройдёт в Монако 14 августа. Из-за коронавируса он не сможет это сделать и пропустит соревнования.
Кипруто сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат, но болезнь у него протекает бессимптомно.
«У меня нет никаких симптомов, и я был в отличной форме. Я планировал побить мировой рекорд — он слишком долго оставался за пределами Кении. Я хочу поблагодарить Монако за всю проделанную работу и пожелать им и моим коллегам прекрасного старта. Лёгкая атлетика вернулась, и я тоже вернусь», — приводит слова Кипруто ВВС.
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