Олимпийский чемпион Кипруто заразился коронавирусом

Олимпийский чемпион в беге на 3000 метров с препятствиями кенийский легкоатлет Консеслус Кипруто заразился коронавирусом. 25-летний стайер должен был принять участие в первом этапе серии «Бриллиантовая лига», который пройдёт в Монако 14 августа. Из-за коронавируса он не сможет это сделать и пропустит соревнования.

Кипруто сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат, но болезнь у него протекает бессимптомно.

«У меня нет никаких симптомов, и я был в отличной форме. Я планировал побить мировой рекорд — он слишком долго оставался за пределами Кении. Я хочу поблагодарить Монако за всю проделанную работу и пожелать им и моим коллегам прекрасного старта. Лёгкая атлетика вернулась, и я тоже вернусь», — приводит слова Кипруто ВВС.