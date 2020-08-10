Рыгалина и Краснов выиграли гонки преследования на чемпионате России по лыжероллерам

В Токсово (Ленинградская область) проходит чемпионат России по гонкам на лыжероллерах. В первый день соревнований состоялись классические гонки на 10 км у женщин и 15 км — у мужчин. Победы одержали Анастасия Фалеева и Максим Вылегжанин.

Сегодня, 10 августа, прошли гонки преследования коньковым ходом. У женщин победу одержала Анастасия Рыгалина. Серебряным призёром стала Арина Былинко, бронза досталась Ольге Летучевой. Победительница гонки с раздельным стартом Фалеева и бронзовый призёр Алина Баранова на старт не вышли.

У мужчин победил Андрей Краснов. Максим Вылегжанин продемонстрировал второй результат. Тройку призёров замкнул Иван Анисимов.

Чемпионат России по лыжероллерам завершится 14 августа.