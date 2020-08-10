Рыгалина и Краснов выиграли гонки преследования на чемпионате России по лыжероллерам
В Токсово (Ленинградская область) проходит чемпионат России по гонкам на лыжероллерах. В первый день соревнований состоялись классические гонки на 10 км у женщин и 15 км — у мужчин. Победы одержали Анастасия Фалеева и Максим Вылегжанин.
Сегодня, 10 августа, прошли гонки преследования коньковым ходом. У женщин победу одержала Анастасия Рыгалина. Серебряным призёром стала Арина Былинко, бронза досталась Ольге Летучевой. Победительница гонки с раздельным стартом Фалеева и бронзовый призёр Алина Баранова на старт не вышли.
У мужчин победил Андрей Краснов. Максим Вылегжанин продемонстрировал второй результат. Тройку призёров замкнул Иван Анисимов.
Чемпионат России по лыжероллерам завершится 14 августа.
Тереза Йохауг не сумела выиграть гонку на лыжероллерном фестивале Blink
- 10 августа 2020
-
14:05
-
13:55
-
13:21
-
12:29
-
09:56
-
09:34
-
09:04
-
08:35
-
00:34
- 9 августа 2020
-
22:06
-
20:30
-
10:39
- 8 августа 2020
-
23:02
-
22:34
-
17:34
-
16:40
-
15:47
-
14:47
-
14:03
-
14:01
-
12:31
-
09:44
-
09:43
- 7 августа 2020
-
21:38
-
20:35
-
20:19
-
19:30
-
18:22
-
17:41
-
16:07
-
15:34
-
13:43
-
12:01
-
11:41
-
11:19
Партнерский контент