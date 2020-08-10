Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Интер» — «Байер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Дубов проиграл второй матч Накамуре в полуфинальной серии Гранд-финала шахматного тура

Дубов проиграл второй матч Накамуре в полуфинальной серии Гранд-финала шахматного тура
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Даниил Дубов уступил американцу Хикару Накамуре во втором полуфинальном матче Гранд-финала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour. Встреча серии до трёх побед завершилась со счётом 3-1 в пользу американского шахматиста. По итогам двух матчей Накамура ведёт со счётом 2-0.

В другом полуфинале норвежец Магнус Карлсен одолел в трёх партиях Дин Лижэня из Китая и в итоге сравнял счёт в серии (1-1).

Матчи турнира состоят из шести партий в быстрые шахматы. При равном счёте проводится «армагеддон». Для выхода в финал нужно победить в трёх матчах.

В Гранд-финале участвуют четыре гроссмейстера, показавших наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и Дубов — как победители, Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов.

Дубов уступил Накамуре в первом полуфинале Гранд-финала шахматного онлайн-турнира
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020