Дубов проиграл второй матч Накамуре в полуфинальной серии Гранд-финала шахматного тура

Российский гроссмейстер Даниил Дубов уступил американцу Хикару Накамуре во втором полуфинальном матче Гранд-финала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour. Встреча серии до трёх побед завершилась со счётом 3-1 в пользу американского шахматиста. По итогам двух матчей Накамура ведёт со счётом 2-0.
В другом полуфинале норвежец Магнус Карлсен одолел в трёх партиях Дин Лижэня из Китая и в итоге сравнял счёт в серии (1-1).
Матчи турнира состоят из шести партий в быстрые шахматы. При равном счёте проводится «армагеддон». Для выхода в финал нужно победить в трёх матчах.
В Гранд-финале участвуют четыре гроссмейстера, показавших наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и Дубов — как победители, Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов.
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