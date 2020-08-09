Дубов уступил Накамуре в первом полуфинале Гранд-финала шахматного онлайн-турнира

Российский гроссмейстер Даниил Дубов уступил американцу Хикару Накамуре в первом полуфинальном матче Гранд-финала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour. Встреча серии до трёх побед завершилась со счётом 3,5-2,5 в пользу американца. Дубов и Накамура одержали по две победы, в пятой партии сыграли вничью, в шестой Накамура был сильнее белыми.

В другом полуфинале действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен уступил китайцу Дин Лижэню в «армагеддоне».

Матчи турнира состоят из шести партий в быстрые шахматы. При равном счёте проводится «армагеддон». Для выхода в финал нужно победить в трёх матчах.

В Гранд-финале участвуют четыре гроссмейстера, показавших наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров. Карлсен и Дубов как победители, Дин Лижэнь и Накамура как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов.