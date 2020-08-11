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Минспорт рекомендовал лишить профессионального статуса нарушителей антидопинговых правил

Минспорт рекомендовал лишить профессионального статуса нарушителей антидопинговых правил
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Министр спорта Олег Матыцин рекомендовал отстранять от работы спортсменов и тренеров, которые нарушили антидопинговые правила.

«Минспорт России отмечает, что выявляются случаи, когда дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил спортсмены, тренеры и официальные лица продолжают работать на ответственных должностях в сфере физической культуры и спорта.

Министерство спорта считает такое положение дел недопустимым и противоречащим антидопинговой политике в сфере спорта.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил письмо в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации с рекомендациями провести системный анализ реализации мер противодействия допингу в спорте в регионах. При выявлении случаев, когда лица, причастные к нарушению антидопинговых правил, работают на ответственных должностях в сфере физической культуры и спорта, рекомендуется рассмотреть вопрос их профессионального статуса», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минспорта.

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