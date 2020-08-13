Чемпионат мира по велоспорту на шоссе 2020 года отменён

Мировое первенство по велоспорту на шоссе, которое должно было пройти в Швейцарии с 20 по 27 сентября, отменено. Об этом сообщает AFP со ссылкой на организаторов соревнований.



Причиной отмены чемпионата мира стала пандемия коронавируса — ещё в мае организаторы сомневались в целесообразности проведения соревнований. Рассматривался вариант с переносом турнира на ноябрь — он мог пройти в Омане, Катаре или ОАЭ.



Количество заражённых коронавирусом жителей Швейцарии превышает 37 тысяч (при населении в более 8 млн). С середины мая по конец июня в стране наблюдался существенный спад заражений, однако начиная с июля количество людей, столкнувшихся с коронавирусом возросло. В августе ежедневно заражаются COVID-19 более 150 швейцарцев.