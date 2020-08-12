Марии Ласицкене выплатили призовые за «Русскую зиму». Турнир прошёл в феврале

Российская легкоатлетка, трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила призовые за победу на турнире «Русская зима». Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.
«Мария, как и ряд других спортсменов, с которыми я работаю, в начале этой недели получила призовые деньги за результаты, показанные на февральской «Русской зиме», — цитирует Назарову ТАСС.
Соревнования «Русская зима» прошли 9 февраля в Москве. Ласицкене, взяв высоту 2,05 метра, показала лучший результат сезона в мире. Для Марии эта победа стала четвёртой на ежегодных турнирах «Русская зима».
В середине июля пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что выплата призовых за «Русскую зиму»—2020 должна производиться за счёт средств Олимпийского комитета России (ОКР).
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