Штыль и Ромасенко стали победителями чемпионата России по гребле на каноэ

Гребцы Иван Штыль и Олеся Ромасенко стали победителями чемпионата России, который проходит в Москве. Спортсмены стали лучшими в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.



В мужской части соревнований на 200 метров вторым стал Данила Карпов, третьим — Артём Пискун. Серебряная медаль у женщин досталась Ксении Курач, бронзовая — Ирине Андреевой.



На дистанции 1000 метров у мужчин первым стал Кирилл Шамшурин, вторым — Илья Первухин, третьим — Иван Дмитриев.



Завершились соревнования и у байдарочников.



Мужчины, 200 метров:



1. Евгений Луканцов,

2. Олег Гусев,

3. Артём Кузахметов;



Женщины, 200 метров:



1. Наталья Подольская,

2. Анастасия Карамнова,

3. Светлана Черниговская;



Мужчины, 1000 метров:



1. Максим Спесивцев,

2. Олег Синявин,

3. Виталий Ершов;



Женщины, 1000 метров:



1. Светлана Черниговская,

2. Елена Миронченко,

3. Елена Анюшина.