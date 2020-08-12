Штыль и Ромасенко стали победителями чемпионата России по гребле на каноэ

Гребцы Иван Штыль и Олеся Ромасенко стали победителями чемпионата России, который проходит в Москве. Спортсмены стали лучшими в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.
В мужской части соревнований на 200 метров вторым стал Данила Карпов, третьим — Артём Пискун. Серебряная медаль у женщин досталась Ксении Курач, бронзовая — Ирине Андреевой.
На дистанции 1000 метров у мужчин первым стал Кирилл Шамшурин, вторым — Илья Первухин, третьим — Иван Дмитриев.
Завершились соревнования и у байдарочников.
Мужчины, 200 метров:
1. Евгений Луканцов,
2. Олег Гусев,
3. Артём Кузахметов;
Женщины, 200 метров:
1. Наталья Подольская,
2. Анастасия Карамнова,
3. Светлана Черниговская;
Мужчины, 1000 метров:
1. Максим Спесивцев,
2. Олег Синявин,
3. Виталий Ершов;
Женщины, 1000 метров:
1. Светлана Черниговская,
2. Елена Миронченко,
3. Елена Анюшина.
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