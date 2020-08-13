Болгарин Симеон Штерев возглавил женскую сборную России по борьбе

Болгарский специалист Симеон Штерев возглавил женскую сборную России по борьбе, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Симеон Штерев будет руководить женской сборной России по борьбе. На него ложится вся практическая логистика по подготовке команды. Его должность — не главный тренер, она будет называться по-другому», — приводит слова Мамиашвили «Р-Спорт».

61-летний Симеон Штерев — бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года по борьбе, чемпион мира (1981), трёхкратный чемпион Европы (1982, 1983, 1984). Ранее специалист работал с национальными командами Болгарии и Азербайджана. В 2011 году Штерев был признан лучшим женским тренером в борьбе по версии Международной федерации объединённых стилей борьбы.