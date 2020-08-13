Томский спортсмен побил мировой рекорд, отжав от груди под водой штангу 76 раз

Томский спортсмен Виталий Вивчар установил новый мировой рекорд. Инструктор томского Центра социальных инициатив отжал от груди под водой при задержке дыхания 50-килограммовую штангу 76 раз, сообщает мэрия Томска.
«Сегодня на озере Лебяжьем в поселке Победа инструктор томского Центра социальных инициатив Виталий Вивчар установил новый рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой на задержке дыхания. Спортсмен отжал штангу весом 50 килограммов 76 раз», — говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении, за выполнением рекорда следили специалисты и независимый свидетель. Теперь ведётся работа по заполнению необходимых документов, чтобы направить их в Книгу рекордов Гиннесса.
Предыдущий рекорд принадлежал американцу Грегу Уиттстоку. В 2019 году он отжал под водой 50-килограммовую штангу 62 раза.
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