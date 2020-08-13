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Томский спортсмен побил мировой рекорд, отжав от груди под водой штангу 76 раз

Томский спортсмен побил мировой рекорд, отжав от груди под водой штангу 76 раз
Другие / Прочие виды спорта 0

Томский спортсмен Виталий Вивчар установил новый мировой рекорд. Инструктор томского Центра социальных инициатив отжал от груди под водой при задержке дыхания 50-килограммовую штангу 76 раз, сообщает мэрия Томска.

«Сегодня на озере Лебяжьем в поселке Победа инструктор томского Центра социальных инициатив Виталий Вивчар установил новый рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой на задержке дыхания. Спортсмен отжал штангу весом 50 килограммов 76 раз», — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, за выполнением рекорда следили специалисты и независимый свидетель. Теперь ведётся работа по заполнению необходимых документов, чтобы направить их в Книгу рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд принадлежал американцу Грегу Уиттстоку. В 2019 году он отжал под водой 50-килограммовую штангу 62 раза.

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