Ронни О'Салливан уступает в полуфинале чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде (Англия) продолжается чемпионат мира по снукеру. В полуфинале пятикратный чемпион мира Ронни О'Салливан уступает трёхкратному обладателю титула Марку Селби со счётом 7:9. После первой игровой сессии Ронни выигрывал 5:3.

Во втором полуфинале Кайрен Уилсон после третьей сессии матча с Энтони Макгиллом вышел вперёд со счётом 13:11. После первой он проигрывал 2:6.

О'Салливан, Селби и Уилсон представляют на турнире Англию, Макгилл — Шотландию. В полуфинале матчи идут до победы в 17 фреймах. Сегодня О'Салливан и Селби проведут две сессии, Макгилл и Уилсон — одну.

Действующий чемпион мира англичанин Джадд Трамп не сумел защитить титул, проиграв в четвертьфинале Кайрену Уилсону со счётом 9:13.