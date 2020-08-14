Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ронни О'Салливан уступает в полуфинале чемпионата мира по снукеру

Ронни О'Салливан уступает в полуфинале чемпионата мира по снукеру
Другие / Прочие виды спорта 0

В Шеффилде (Англия) продолжается чемпионат мира по снукеру. В полуфинале пятикратный чемпион мира Ронни О'Салливан уступает трёхкратному обладателю титула Марку Селби со счётом 7:9. После первой игровой сессии Ронни выигрывал 5:3.

Во втором полуфинале Кайрен Уилсон после третьей сессии матча с Энтони Макгиллом вышел вперёд со счётом 13:11. После первой он проигрывал 2:6.

О'Салливан, Селби и Уилсон представляют на турнире Англию, Макгилл — Шотландию. В полуфинале матчи идут до победы в 17 фреймах. Сегодня О'Салливан и Селби проведут две сессии, Макгилл и Уилсон — одну.

Действующий чемпион мира англичанин Джадд Трамп не сумел защитить титул, проиграв в четвертьфинале Кайрену Уилсону со счётом 9:13.

Ронни О'Салливан и Энтони Макгилл выигрывают в полуфинале чемпионата мира по снукеру
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020