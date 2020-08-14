Ронни О'Салливан уступает в полуфинале чемпионата мира по снукеру
В Шеффилде (Англия) продолжается чемпионат мира по снукеру. В полуфинале пятикратный чемпион мира Ронни О'Салливан уступает трёхкратному обладателю титула Марку Селби со счётом 7:9. После первой игровой сессии Ронни выигрывал 5:3.
Во втором полуфинале Кайрен Уилсон после третьей сессии матча с Энтони Макгиллом вышел вперёд со счётом 13:11. После первой он проигрывал 2:6.
О'Салливан, Селби и Уилсон представляют на турнире Англию, Макгилл — Шотландию. В полуфинале матчи идут до победы в 17 фреймах. Сегодня О'Салливан и Селби проведут две сессии, Макгилл и Уилсон — одну.
Действующий чемпион мира англичанин Джадд Трамп не сумел защитить титул, проиграв в четвертьфинале Кайрену Уилсону со счётом 9:13.
Ронни О'Салливан и Энтони Макгилл выигрывают в полуфинале чемпионата мира по снукеру
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