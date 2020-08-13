Ронни О'Салливан и Энтони Макгилл выигрывают в полуфинале чемпионата мира по снукеру
В Шеффилде (Англия) продолжается чемпионат мира по снукеру. Вчера, 12 августа, стартовали полуфинальные матчи. Пятикратный чемпион мира Ронни О'Салливан выигрывает у трёхкратного обладателя титула Марка Селби со счётом 5:3.
Дебютант этой стадии турнира Энтони Макгилл ведёт в противостоянии с Кайреном Уилсоном со счётом 6:2. О'Салливан, Селби и Уилсон представляют на турнире Англию, Макгилл — Шотландию. В полуфинале матчи идут до победы в 17 фреймах.
Сегодня Макгилл и Уилсон проведут две сессии, О'Салливан и Селби — одну.
Действующий чемпион мира англичанин Джадд Трамп не сумел защитить титул, проиграв в четвертьфинале Кайрену Уилсону со счётом 9:13. Чемпионат мира по снукеру завершится 16 августа.
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