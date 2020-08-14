«Страшно и небезопасно». На сборе российские лыжники тренируются на федеральной трассе
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о сложностях подготовки спортсменов на тренировочном сборе в Терсколе (Кабардино-Балкария).
«В Терсколе нет лыжероллерной трассы, поэтому приходится заниматься прямо на дороге. Главная сложность заключается в том, что это федеральная трасса с очень оживлённым движением. Проводить интервальные тренировки или отрабатывать скоростные участки на ней трудно, страшно и небезопасно. Стараемся находить максимально прямые отрезки, где водители имеют максимальный обзор и больше возможностей для манёвра. Тем не менее в этом есть и свои плюсы — найти столь затяжные подъёмы в Европе нам не удавалось», — приводит слова Бородавко Олимпийский комитет России.
Сергей Устюгов показал, как проходит сбор российских лыжников в Кабардино-Балкарии
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