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«Страшно и небезопасно». На сборе российские лыжники тренируются на федеральной трассе

«Страшно и небезопасно». На сборе российские лыжники тренируются на федеральной трассе
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о сложностях подготовки спортсменов на тренировочном сборе в Терсколе (Кабардино-Балкария).

«В Терсколе нет лыжероллерной трассы, поэтому приходится заниматься прямо на дороге. Главная сложность заключается в том, что это федеральная трасса с очень оживлённым движением. Проводить интервальные тренировки или отрабатывать скоростные участки на ней трудно, страшно и небезопасно. Стараемся находить максимально прямые отрезки, где водители имеют максимальный обзор и больше возможностей для манёвра. Тем не менее в этом есть и свои плюсы — найти столь затяжные подъёмы в Европе нам не удавалось», — приводит слова Бородавко Олимпийский комитет России.

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