Юлия Белорукова раскритиковала тренеров детско-юношеских спортивных школ

Российская лыжница Юлия Белорукова критически высказалась о методах работы некоторых детских тренеров. По её мнению, нагрузки, которые даются детям, слишком высокие.
«Обращение к некоторым тренерам детско-юношеских спортивных школ. Думаю все в курсе, что наша команда проходит тренировочный сбор сейчас на Эльбрусе. Так вот, катаясь каждый день, я вижу одно и то же: малыши возраста 10-12 лет делают подъём в гору на роллерах, на высоте 2000 метров!!! Просто в такой момент хочется спросить таких тренеров: зачем вы это делаете? Подвергаете детский организм таким нагрузкам!
Чтобы вы понимали, нас „штырит“ не по-детски, и это людей, которые по 10 лет в сборной страны и каждый год по несколько раз бывают на высоте. Насколько же тяжело маленьким деткам, мне даже думать страшно.
Я не знаю, изменят ли мои слова хоть что-то, но я искренне на это надеюсь. Думайте о детках! Они же будущее наше! А вы им даже шанса не оставляете.
P.S. Отдельное спасибо всем тренерам, которые этого не делают и берегут своих малышей. За вами будущее российских лыжных гонок!» — написала Юлия на своей странице в «Инстаграме».
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