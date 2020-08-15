Накамура обыграл Карлсена и вышел вперёд в Гранд-финале Magnus Carlsen Chess Tour

Американец Хикару Накамура стал победителем первого матча финального встречи Гранд-финала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour. Со счётом 2,5:1,5 он обыграл организатора соревнований норвежца Магнуса Карлсена.



Матчи турнира состоят из четырёх партий в быстрые шахматы. При равном счёте проводится «армагеддон». Для выхода в финал нужно победить в трёх матчах.



В Гранд-финале участвовали четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и россиянин Даниил Дубов — как победители, китаец Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов. В полуфинальных встречах Карлсен обыграл представителя Китая, Накамура — россиянина.



Призовой фонд Гранд-финала составляет $ 300 тысяч, всей серии соревнований — $ 1 млн.