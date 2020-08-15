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Олимпийский чемпион Эукланн поддержал Нортуга, уличённого в употреблении кокаина

Олимпийский чемпион Эукланн поддержал Нортуга, уличённого в употреблении кокаина
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити — 2002 Андерс Эукланн выразил слова поддержки Петтеру Нортугу, который признался в хранении и употреблении кокаина.

«Безусловно, всё выглядит очень грустно. Петтер — мой друг и партнёр. Сложно как-то оправдать его, но и дистанцироваться от него сейчас абсолютно неправильно.

Долго думал над этой ситуацией и сделал вывод: сейчас хочу надеть его очки (Нортуг основал компанию по производству очков. — Прим. „Чемпионата“) и поддержать его. Это очевидное решение», — цитирует Эукланна NRK.

Нортуг официально завершил карьеру в декабре 2018 года, но принимает участие в любительских гонках. Петтер занимается выпуском очков собственной марки и является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии.

Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.

У Петтера Нортуга нашли наркотики
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