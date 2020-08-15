Олимпийский чемпион Эукланн поддержал Нортуга, уличённого в употреблении кокаина

Норвежский лыжник олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити — 2002 Андерс Эукланн выразил слова поддержки Петтеру Нортугу, который признался в хранении и употреблении кокаина.
«Безусловно, всё выглядит очень грустно. Петтер — мой друг и партнёр. Сложно как-то оправдать его, но и дистанцироваться от него сейчас абсолютно неправильно.
Долго думал над этой ситуацией и сделал вывод: сейчас хочу надеть его очки (Нортуг основал компанию по производству очков. — Прим. „Чемпионата“) и поддержать его. Это очевидное решение», — цитирует Эукланна NRK.
Нортуг официально завершил карьеру в декабре 2018 года, но принимает участие в любительских гонках. Петтер занимается выпуском очков собственной марки и является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии.
Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.
- 15 августа 2020
-
14:36
-
12:02
-
11:21
-
09:57
-
01:35
-
00:21
- 14 августа 2020
-
23:46
-
19:55
-
19:36
-
18:10
-
15:37
-
14:45
-
10:37
-
09:19
-
09:12
-
00:38
- 13 августа 2020
-
23:03
-
21:31
-
18:20
-
17:54
-
17:26
-
16:58
-
14:07
-
13:20
-
12:50
-
11:07
-
09:23
-
09:13
-
08:36
-
00:39
-
00:14
- 12 августа 2020
-
23:32
-
21:52
-
21:21
-
19:51