Олимпийский чемпион Эукланн поддержал Нортуга, уличённого в употреблении кокаина

Норвежский лыжник олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити — 2002 Андерс Эукланн выразил слова поддержки Петтеру Нортугу, который признался в хранении и употреблении кокаина.



«Безусловно, всё выглядит очень грустно. Петтер — мой друг и партнёр. Сложно как-то оправдать его, но и дистанцироваться от него сейчас абсолютно неправильно.



Долго думал над этой ситуацией и сделал вывод: сейчас хочу надеть его очки (Нортуг основал компанию по производству очков. — Прим. „Чемпионата“) и поддержать его. Это очевидное решение», — цитирует Эукланна NRK.



Нортуг официально завершил карьеру в декабре 2018 года, но принимает участие в любительских гонках. Петтер занимается выпуском очков собственной марки и является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии.



Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.

У Петтера Нортуга нашли наркотики