Легков — о проблемах Нортуга с кокаином: жду его в гости, покажу, как отдыхать по-русски

Российский лыжник олимпийский чемпион Сочи Александр Легков прокомментировал скандальную ситуацию, в которую попал 13-кратный чемпион мира Петтер Нортуг — норвежец сообщил в социальных сетях, что полиция обнаружила в его доме наркотики.
«Надеюсь, Нортуг выберется из этой ситуации. Парень весёлый, хороший и профессиональный во всех сферах. Может, адреналина было мало. В спорте его было больше. Но это просто мысли вслух.
Всегда жду Петтера в гости, пусть приезжает, покажу ему, как по-русски надо отдыхать и гулять. Пойдём с ним побегаем кросс, в баню сходим. Ни в коем случае не стал относиться к Нортугу хуже. Он для меня остаётся приятелем, которого уважаю. Желаю ему удачи, пусть всё сложится хорошо и он выберется из этой сложной ситуации", — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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