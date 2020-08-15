Бессмертных — о проблемах Нортуга с кокаином: думаю, исправится и будет хорошим мальчиком

Российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал скандальную ситуацию, в которую попал двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг. В социальных сетях норвежец признался, что полиция обнаружила в его доме наркотики.



«Плоховато это всё. Тем более для такого человека. Наверное, Нортуг исправится и будет хорошим мальчиком. Он в то время, когда бегал, был легендой. Петтер сделал много для лыжного спорта. Это навсегда войдёт в историю. То, что было после, — другая история его жизни.

Может, не хватало адреналина, эмоций. Но это его жизнь, и только он может знать, чего ему не хватало", — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.