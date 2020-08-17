Ронни О'Салливан прокомментировал шестую победу на чемпионате мира по снукеру

Англичанин Ронни О'Салливан поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде (Англия). В финале он уверенно обыграл соотечественника Кайрена Уилсона со счётом 18:8.

«Я никогда не думаю о титулах. Когда я был ребёнком, даже не мог мечтать попасть сюда. Часть меня не верила в то, что я смогу победить в таком турнире, который является испытанием на выносливость. Я не из самых выносливых игроков. У меня были шансы, но я не ожидал, что смогу выиграть.

Если мне удастся завоевать ещё один титул, это будет невероятно. Если нет, то моя карьера и без того получилась чудесной. Снукер подарил мне немало приятных моментов", — приводит слова О'Салливана BBC.

Для 44-летнего О'Салливана это шестой титул чемпиона мира. Ранее он завоевал титулы в 2001, 2004, 2008, 2012 и 2013 годах.