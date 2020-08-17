Казань примет заключительный этап Кубка мира по плаванию сезона-2021

Международная федерация плавания (FINA) опубликовала календарь Кубка мира—2021 по плаванию. Информация доступна на официальном сайте организации.



В расписание соревнований включены шесть этапов, последний из которых пройдёт в Казани 28-30 октября 2021 года. Соревнования станут отборочными к чемпионату мира по плаванию на короткой воде, который пройдёт с 13 по 18 декабря 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ).



Календарь Кубка мира сезона-2021:



1. Сингапур — сентябрь, точная дата будет известна позже

2. Цзинань (Китай) — сентябрь, точная дата будет известна позже

3. Берлин (Германия) — с 1 по 3 октября

4. Будапешт (Венгрия) — с 7 по 9 октября

5. Доха (Катар) — с 21 по 23 октября

6. Казань (Россия) — с 28 по 30 октября.