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Казань примет заключительный этап Кубка мира по плаванию сезона-2021

Казань примет заключительный этап Кубка мира по плаванию сезона-2021
Другие / Водные виды спорта 0

Международная федерация плавания (FINA) опубликовала календарь Кубка мира—2021 по плаванию. Информация доступна на официальном сайте организации.

В расписание соревнований включены шесть этапов, последний из которых пройдёт в Казани 28-30 октября 2021 года. Соревнования станут отборочными к чемпионату мира по плаванию на короткой воде, который пройдёт с 13 по 18 декабря 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ).

Календарь Кубка мира сезона-2021:

1. Сингапур — сентябрь, точная дата будет известна позже
2. Цзинань (Китай) — сентябрь, точная дата будет известна позже
3. Берлин (Германия) — с 1 по 3 октября
4. Будапешт (Венгрия) — с 7 по 9 октября
5. Доха (Катар) — с 21 по 23 октября
6. Казань (Россия) — с 28 по 30 октября.

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