Накамура обыграл Карлсена и снова вышел вперёд в Гранд-финале Magnus Carlsen Chess Tour

Американец Хикару Накамура стал победителем третьего игрового дня финального встречи Гранд-финала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour. Со счётом 3,5:2,5 он обыграл организатора соревнований норвежца Магнуса Карлсена и снова повёл в серии 2-1.
Матчи турнира состоят из четырёх партий в быстрые шахматы. При равном счёте проводится «армагеддон».
В Гранд-финале участвовали четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и россиянин Даниил Дубов — как победители, китаец Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов. В полуфинальных встречах Карлсен обыграл представителя Китая, Накамура — россиянина.
Призовой фонд Гранд-финала составляет $ 300 тысяч, всей серии соревнований — $ 1 млн.
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