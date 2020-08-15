Карлсен победил Накамуру и сравнял счёт в финальной серии гранд-финала онлайн-турнира

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен нанёс поражение американцу Хикару Накамуре во втором матче финальной серии гранд-финала онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour.
После четырёх партий счёт был равным — 2:2. Но в блице сильнее оказался Карлсен. В итоге он победил со счётом 3,5:2,5. Накануне соперники провели первый поединок. Там сильнее был Накамура (2,5:1,5).
Матчи турнира состоят из четырёх партий в быстрые шахматы. При равном счёте проводится «армагеддон». Для выхода в финал нужно победить в трёх матчах.
В Гранд-финале участвовали четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и россиянин Даниил Дубов — как победители, китаец Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов. В полуфинальных встречах Карлсен обыграл представителя Китая, Накамура — россиянина.
Призовой фонд Гранд-финала составляет $ 300 тысяч, всей серии соревнований — $ 1 млн.
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