Министерство спорта приостановило аккредитацию Федерации хоккея на траве России

Министерство спорта РФ приостановило действие аккредитации Федерации хоккея на траве России, сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

«Правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта „хоккей на траве“ наделена сроком на шесть месяцев Федерация бейсбола России», — говорится в заявлении.

Причины, по которым было принято решение, не разглашаются.

В начале августа в ФХТР сообщили, что не могут провести чемпионат России по хоккею на траве из-за отсутствия доступа представителей федерации к главе Николаю Александрову, который был арестован в декабре 2019 года и на данный момент находится под домашним арестом. Федерации не удалось передать Александрову на подпись документы, необходимые для проведения турнира.