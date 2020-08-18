Карякин: в онлайн-турнирах есть огромная проблема с читерством. С ней мучаются все
Российский гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин рассказал о проблемах шахматных турниров, которые проходят в онлайн-формате.
«Я надеюсь, что онлайн-формат не будет превалировать. В онлайн-турнирах есть большая проблема с читерством. Для тех, кто не знает: это момент, когда соперник пользуется подсказкой компьютера. Конечно, с этим пытаются бороться, но не всегда успешно. Это огромная проблема. Я участвую в разных соревнованиях по интернету и вижу, что с этой проблемой мучаются все. И очень тяжело с этим что-то сделать.
Поэтому я надеюсь, что шахматы сохранятся в их традиционном виде, а интернет будет дополнением для любителей шахмат по всему миру», — приводит слова Карякина «Интерфакс».
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