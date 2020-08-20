Гимнастка Солдатова показала впечатляющую растяжку у парапета

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила несколько фото. На одном из них она демонстрирует впечатляющую растяжку.

«Давайте сделаем перекличку: кто в каком городе сейчас? Я — в любимой Москве», — написала Солдатова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

22-летняя Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Ранее Солдатова продемонстрировала свою невероятную гибкость возле станка в зале для занятий балетом.