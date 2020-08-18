«На своём стиле». Гимнастка Солдатова показала поразительную растяжку в спортивных шортах
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии. На них спортсменка демонстрирует поразительную растяжку в серых спортивных шортах.
«На своём стиле», — написала Солдатова.
Посмотреть фотографии можно на странице Александры Солдатовой в "Инстаграме".
22-летняя Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
Ранее Солдатова продемонстрировала свою невероятную гибкость возле станка в зале для занятий балетом.
«Улыбнулись, потянулись». Солдатова вновь поразила невероятной растяжкой
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