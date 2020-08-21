Шишкарёв сообщил о намерении переизбираться на пост главы Федерации гандбола России

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил о готовности переизбираться на занимаемый им пост. Шишкарёв возглавляет ФГР с апреля 2015 года.



Конечно, я буду переизбираться. Сделана только половина дел, мужской гандбол только в начале возрождения. Сейчас уточняем процедурные нюансы выборной конференции. Судя по выборам, которые идут в других федерациях, и по нашим юридическим заключениям, мы можем и должны проводить конференцию в этом году. С датой пока не определились. Скорее всего, проведём конференцию в промежутке с октября по середину декабря. Будем думать.



Есть основание полагать, что Олимпиада в 2021 году может не состояться. В данной форс-мажорной ситуации, в которой никто никогда раньше не был, мы не можем привязывать сроки конференции к срокам Олимпиады», — цитирует Шишкарёва «Р-Спорт».