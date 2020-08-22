В Крыму чемпион мира Сильченко cпрыгнул с высоты 9 этажа с флагом России

Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага России единственный в стране чемпион мира по хайдайвингу Артём Сильченко совершил прыжок с 27-метровой вышки, установленной в акватории ялтинского порта. Со спины к телу спортсмена был прикреплён триколор. Прыгая с высоты девятиэтажного дома, Сильченко широко расставил руки и ноги, чтобы растянуть флаг.

Видео можно посмотреть на странице Артёма Сильченко в «Инстаграме».

В Крыму Сильченко тренируется и параллельно активно участвует в организации 4-го международного турнира Crimea High Diving World Cup. Соревнования состоятся 12 сентября. Как и в прошлые годы, в Ялте ждут сильнейших хайдайверов планеты, в том числе легендарного Гэри Ханта, который побеждал на этом турнире три года подряд. Выступит в Ялте и Сильченко.