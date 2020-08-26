Олимпийская чемпионка Алла Шишкина: я лентяй. Просто лодырь

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, что очень любит бездельничать.
«Я лентяй. Просто лодырь. Могу весь день лежать на диване и смотреть сериалы. Я обожаю тюленьи дни, особенно в пасмурную погоду, когда моросит мелкий противный дождь, как сегодня в Москве.
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В 2011 году, когда мы вернулись с чемпионата мира, я проспала целых 5 дней. Просыпалась только, чтобы поесть. Витя был в шоке, думал, что я так и останусь в спячке, как медведь в берлоге.
Причём, когда я честно и откровенно говорю людям, что люблю побездельничать — они мне не верят: «Ты же спортсменка! Режим! Стремление к постоянному движению».
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На сборах я и правда подчиняюсь общим правилам и занята с утра до позднего вечера. А в единственный выходной стараюсь «впихнуть невпихуемое» — успеть встретиться с семьей и друзьями, посетить универ и съездить на съёмки или фотосессию. Но когда начинается отпуск… Тут я расслабляюсь по полной программе. Вы не представляете каких трудов мне стоит заставить себя что-то сделать. В голове только одна мысль: «У тебя отпуск — полежи».
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Вот и сегодня я просто заставила себя приехать и смотреть, как ставят новые окна. И да, мы начали ремонт», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото и видео можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».
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