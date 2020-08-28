Президент ОКР Поздняков прокомментировал увольнение Гануса с поста главы РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уволить Юрия Гануса с поста главы организации. Напомним, ОКР является одним из учредителей РУСАДА.

«В рамках своих полномочий наблюдательный совет РУСАДА дал рекомендации собранию отстранить Юрия Гануса. Сегодня мы ещё раз ознакомились с доводами и заслушали аудиторов и самого Юрия Гануса. В своё время олимпийский и паралимпийский комитеты выступили гарантами, что позволило обеспечить операционную деятельность РУСАДА. Олимпийский и паралимпийский комитеты несут ответственность за надлежащие расходы средств, для нас важна прозрачность финансовой деятельности.

Реакция любой организации на это должна находиться в правовом русле. Все действия наших подразделений находятся в правовом русле», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.