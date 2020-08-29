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Сборная России поспорит с США за выход в финал шахматной онлайн-олимпиады ФИДЕ

Сборная России поспорит с США за выход в финал шахматной онлайн-олимпиады ФИДЕ
Другие / Шахматы 0

Сборная России по шахматам, вышедшая в полуфинал онлайн-олимпиады ФИДЕ, узнала следующего соперника. За выход на главный матч турнира россияне поспорят с командой США.

Национальная команда России обыграла в четвертьфинале команду Вегрии с общим счётом 1,5-0,5. Четвертьфинал состоял из двух мини-матчей. В первом россияне победили со счётом 5-1. Партии выиграли Ян Непомнящий, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Полина Шувалова, вничью сыграли Даниил Дубов и Андрей Есипенко.

Ответная встреча закончилась вничью – 3-3. Победы одержали Непомнящий и Шувалова, ничьи — у Владислава Артемьева и Алексея Сараны, проиграли Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

Американская сборная в четвертьфинале обыграла команду Украины — 2:0. Вторую пару полуфиналистов онлайн-олимпиады составили команды Индии и Польши.

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