Сборная России поспорит с США за выход в финал шахматной онлайн-олимпиады ФИДЕ

Сборная России по шахматам, вышедшая в полуфинал онлайн-олимпиады ФИДЕ, узнала следующего соперника. За выход на главный матч турнира россияне поспорят с командой США.



Национальная команда России обыграла в четвертьфинале команду Вегрии с общим счётом 1,5-0,5. Четвертьфинал состоял из двух мини-матчей. В первом россияне победили со счётом 5-1. Партии выиграли Ян Непомнящий, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Полина Шувалова, вничью сыграли Даниил Дубов и Андрей Есипенко.



Ответная встреча закончилась вничью – 3-3. Победы одержали Непомнящий и Шувалова, ничьи — у Владислава Артемьева и Алексея Сараны, проиграли Екатерина Лагно и Валентина Гунина.



Американская сборная в четвертьфинале обыграла команду Украины — 2:0. Вторую пару полуфиналистов онлайн-олимпиады составили команды Индии и Польши.