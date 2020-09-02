Сборная России не смогла пересечь границу с Латвией и пропустила этап КМ по лыжероллерам

Сборная России вынуждена пропустить этап Кубка мира по лыжероллерам. Национальная команда не смогла пересечь границу с Латвией, так как спортсменов не выпустили из страны. Об этом рассказала член команды лыжница Ольга Летучева.
«Сегодня мы должны были выйти на старт спринта на Кубке мира в Латвии (единственные мировые соревнования для нас в этом году из-за ситуации с вирусом). Но по факту мы вернулись домой, так как нас не выпустили из страны.
Недоработка ответственного за эту поездку человека. Было не сделано письмо на выезд, которое собирались делать в начале августа (авось и так прокатит, при закрытых-то границах?).
Пожалуйста, не спрашивайте меня больше, почему я в СПб. Это крик души. Я только сейчас осознала, насколько хотела пробежать эту гонку», — написала она в своём «инстаграме».
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