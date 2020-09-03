«Ну вот, мы снова вместе». Нагорный показал милое фото со Спиридоновой

Действующий чемпион мира по спортивной гимнастике в личном и командном многоборье Никита Нагорный опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с супругой, чемпионкой мира по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях Дарьей Спиридоновой.
«Ну вот, мы снова вместе», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Никиты Нагорного.
23-летний Нагорный — трёхкратный чемпион мира (2019), шестикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019), серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года.
22-летняя Спиридонова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года, двукратная чемпионка Европы 2015 и 2016 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года.
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