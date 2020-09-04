Банька жёстко ответил критикам ВАДА, обвиняющим агентство в отсутствии прозрачности

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька обратился с открытым письмом к спортсменам. В нём он прокомментировал критику в адрес организации.
«ВАДА часто становится мишенью политических игр и атак. Люди, которые это делают, приводят различные аргументы. Они ссылаются на наше финансирование, обвиняют нас в отсутствии прозрачности. Но я могу вас заверить, что контроль над ВАДА не продаётся. И это не зависит от страны, с которой мы имеем дело.
Некоторые критики ВАДА заявляют о недостаточной прозрачности. Но, на мой взгляд, часто это говорят те, кто сам не отличается особой прозрачностью.
Мы не можем публиковать информацию о незавершённых расследованиях. Но я обещаю, что данная информация будет обнародоваться, когда это станет возможным. Это относится и к делу Российского антидопингового агентства, которое рассматривает Спортивный арбитражный суд. И я ожидаю от наших критиков такой же прозрачности», — приводятся слова Баньки на сайте WADA.
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