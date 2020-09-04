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Манаков — о погибшем Свешникове: удивлялся, как он с таким пульсом может выступать

Манаков — о погибшем Свешникове: удивлялся, как он с таким пульсом может выступать
Другие / Велоспорт 0

Чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы Виктор Манаков рассказал, что скончавшийся во время групповой гонки на Гран-при Москвы 22-летний Павел Свешников уже падал в обморок на соревнованиях.

«Проблемы со здоровьем у него проглядывались, пульс порой был просто нездоровый. В прошлом году на соревнованиях в Омске он упал в обморок во время мэдисона, мы ему говорили, чтобы он следил за собой, но в итоге… получили что получили. Организм ведь понимает, что переступает через красный предел нагрузки. У Паши был предел достаточно высокий, но у сердца этот предел был ниже. Он перерабатывал, сердце не справлялось, удивлялся, как он с таким пульсом может выступать и гоняться на уровне.

Хорошо знал этого парня, жили вместе на сборах в разное время. Хорошо узнаешь человека в такой ситуации. Парень был довольно любознательный, задавал много вопросов по тренировочному процессу, что и как. Что-то даже копировал. Я поопытнее, он помоложе, чувствовал определённую ответственность за него, радовался, когда у него получалось проявить себя ", — приводит слова Манакова РИА «Новости».

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