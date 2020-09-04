Умерший на треке велогонщик перед стартом жаловался на высокий пульс

У 22-летнего велогонщика из Выборга Павела Свешникова, который скончался 4 сентября во время групповой гонки Гран-при Москвы в Крылатском, с детства были проблемы с сердцем, а перед стартом он жаловался на высокий пульс, сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на слова партнёров спортсмена по команде.

Во время гонки в Крылатском Павел Свешников потерял сознание и упал. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой, находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром, жизнь спортсмену не удалось спасти.

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Павел Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.